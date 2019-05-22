В ОНФ призвали обратить внимание на меры безопасности при ремонте фасадов в центре Челябинска

В Челябинске ОНФ просит власти устранить нарушения при проведении ремонта фасадов в центре города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Ремонт фасадов проводится на пешеходной Кировке, улице Коммуны, перекрестке улиц Ленина и Энгельса, у магазина "Детский мир". Однако, по словам общественников, рабочие штукатурят и красят стены без страховочных поясов. Кроме того, строительные леса закреплены ненадежно.

Не ограждено место ремонтных работ.

ОНФ просит чиновников проверить, соблюдаются ли меры безопасности при проведении ремонта фасадов.