18 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
ремонт фасадов, Челябинск, (2019) | Фото: ОНФ Челябинская область

В ОНФ призвали обратить внимание на меры безопасности при ремонте фасадов в центре Челябинска

В Челябинске ОНФ просит власти устранить нарушения при проведении ремонта фасадов в центре города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Ремонт фасадов проводится на пешеходной Кировке, улице Коммуны, перекрестке улиц Ленина и Энгельса, у магазина "Детский мир". Однако, по словам общественников, рабочие штукатурят и красят стены без страховочных поясов. Кроме того, строительные леса закреплены ненадежно.

Не ограждено место ремонтных работ.

ОНФ просит чиновников проверить, соблюдаются ли меры безопасности при проведении ремонта фасадов.

ремонт фасадов, Челябинск,(2019)|Фото: ОНФ Челябинская область

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В ОНФ призвали обратить внимание на меры безопасности при ремонте фасадов в центре Челябинска

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Теги: ОНФ, ремонт фасадов,



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