Счетная палата обнаружила, что Большой театр реализует билеты с риском их попадания к спекулянтам

Счетная палата России обнаружила нарушения в расходовании бюджетных средств в Большом театре в 2018 году.

Например, зарплату за счет субсидии на госзадание выплатили сотруднику, который не участвовал в его выполнении. Впрочем, это нарушение театр исправил в ходе проверки и верную в бюджет 279,9 тыс. руб.

А вот к схеме распространения билетов на спектакли, идущие на Исторической сцене, у аудиторов серьезные вопросы.

Как уточнили в ведомстве, в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места. При этом самые лучшие места на Исторической сцене не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони. Это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены. Сюда входит бронь министерств и ведомств, утвержденная Минкультуры России, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром, передает "Интерфакс".

"При этом выборочный анализ показал, что даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30%, а без учета брони театра, - на все 60%. В результате оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу. Причем приобрести их можно уже без предъявления паспорта, и, выкупаются они, как правило, в течение пяти минут. По мнению Счетной палаты, такая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам", - заявили в ведомстве.

В Счетной палате отметили, что по итогам проверки Большого театра, Эрмитажа и Госфильмофонда будет обращение в Генеральную прокуратуру.