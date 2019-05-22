"Урал" вновь проиграл "Локомотиву" в финале Кубка России по футболу

Екатеринбургский "Урал" уступил в финале Кубка России по футболу. Встреча с московским "Локомотивом" завершилась со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников", передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, матч пропускал один из лидеров "Урала" Эрик Бикфалви: он получил прямую красную карточку в ответном полуфинале против тульского "Арсенала". Клуб подавал апелляцию, однако КДК РФС оставил удаление в силе.

Первый тайм прошел с преимуществом "Локомотива". Экс-игрок "Урала" Федор Смолов даже забил гол, но его не засчитали из-за офсайда. На исходе получаса игры "железнодорожники" заработали угловой, после подачи которого полузащитник Дмитрий Баринов отправил мяч в ворота Ярослава Годзюра. Несколько минут спустя Смолов мог отличиться вновь, но не попал из убойной позиции. "Урал" ответил под занавес тайма, едва не заставив защитника столичного клуба Брайана Идову забить в собственные ворота. Последнее слово в первом тайме осталось за "Локо": Антон Миранчук плотно бил с линии штрафной, но Годзюр выручил.

Во втором тайме уральцы значительно прибавили. Очень активен был Отман Эль Кабир, опасно бил вышедший на замену Марко Араторе. "Локомотив" отвечал контратаками, в одной из которых Рифат Жемалетдинов едва не увеличил счет - вновь спас Годзюр. Уже в добавленное время вратарь "Урала" даже пришел в штрафную москвичей на подачу углового, но забить команда Дмитрия Парфенова так и не смогла.

"Локомотив" выиграл Кубок России в восьмой раз в своей истории.

Напомним, соперники уже встречались в финале Кубка страны в сезоне-2016/17. Тогда "Локо" также оказался сильнее, одержав победу со счетом 2:0.