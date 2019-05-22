Глава Нижневартовска: К строительству крупных конфессиональных сооружений нужно подходить взвешенно

Сегодня в уральском полпредстве прошло большое совещание. Формат был обновленным. К обсуждению реализации стратегии госполитики в национальной сфере на территории УрФО уральское полпредство решило привлечь не только всех глав регионов, но и глав муниципалитетов, передает корреспондент Накануне.RU.

Конечно, и в кулуарах, и с трибуны неоднократно были помянуты события, которые в Екатеринбурге обозвали уже "скверными" делами. Когда часть горожан решила во что бы то ни стало отстоять маленький сквер у драмтеатра, на территории коего было решено возвести Храм святой Екатерины. Кстати, вслед за Екатеринбургом разные мнения о размещении новых храмов и соборов РПЦ зазвучали и в других городах страны.

Глава Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Василий Тихонов считает, что к вопросу строительства крупных конфессиональных сооружений нужно подходить взвешенно, при этом публичные слушания не должны проводиться формально. Тихонов, как и главы некоторых крупных муниципалитетов, также участвовал в прошедшем сегодня в совещании, на которое приехал заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Провел семинар- совещание полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

"В каждом муниципальном образовании пересекаются интересы большого количества различных групп и структур, - сказал Накануне.RU Тихонов в перерыве совещания по вопросам сохранения межнационального согласия, которое состоялось в уральском полпредстве. - Но есть законодательство РФ - в соответствии с ним, чтобы определить градостроительную политику, необходимо привлекать общественность, спрашивать у населения, что оно хочет видеть".

Цуканов во время совещания отметил рост числа конфликтов вокруг строительства крупных сооружений, приведя в пример Екатеринбург. Он возложил ответственность за прогнозирование таких конфликтов на региональные и муниципальные органы власти.

В то же время глава Нижневартовска признал: порой люди недостаточно активно выступают на публичных слушаниях и даже просто игнорируют их. Но в дальнейшем, когда инвестор-застройщик обращается в мэрию с просьбой предоставить площадку под конкретный объект, активность граждан резко возрастает, некоторые неожиданно начинают возражать против строительства. Тихонов, опираясь на свой опыт, констатировал, что такие случаи бывают повсеместно, но в любом случае следует принимать решение, одобренное большинством населения.

"У нас в городе была по аналогии с Екатеринбургом ситуация, когда мы спрашивали у людей, какой именно объект они хотят видеть, - поделился глава Нижневартовска. - По итогам общественных слушаний примерно 75% проголосовали за одну стройку, 25% - за другую. Но эти 25% так и остались при своём мнении, и они, так или иначе, будут протестовать. Так что окончательное решение в любом случае за мэром города, но оно, повторяю, должно быть взвешенным".

Глава Нижневартовска убеждён, что проводить референдум по таким вопросам нецелесообразно - не тот масштаб проблемы, даже с учётом общественного резонанса в столице Среднего Урала.

"Понятно, что исправлять такие ситуации крайне сложно, - отметил Тихонов. - Тем не менее, в российском законодательстве, в частности, в Градостроительном кодексе прописана процедура публичных слушаний. Просто надо чётко соблюдать эти нормы и не подходить к слушаниям формально".

Напомним, в Нижневартовске планируется строительство самого большого храма в регионе. Площадка для возведения объекта находится в 8-А микрорайоне, на перекрестке улиц Ленина и Чапаева, на участке рядом с автомобильным кольцом. То есть объект появится в жилой зоне, а не в центре города, на берегу городского пруда, как это предполагается в Екатеринбурге. Эскиз строения Храма в честь преподобного Сергия Радонежского в Нижневартовске утвердил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.



Проект в Нижневартовске



Проект в Екатеринбурге