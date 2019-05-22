18 Сентября 2020
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обыск, задержание, мвд (2013) | Фото:http://66.mvd.ru

СМИ: На заводе-производителе "Вятского кваса" идут обыски по делу о выводе за границу 3 млн евро

Обыски идут на заводе-производителе "Вятского кваса", пивоваренном заводе "Вятич", передает РИА Новости.

По данным источника, дело связано с выводом более 3 млн евро за рубеж.

По данным следствия, руководители завода в 2014 году с использованием подложных документов совершили незаконный перевод денежных средств за границу.

Примечательно, что "Вятский квас" прославился в том же году после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Вятский журналист задал президенту вопрос о том, что делать производителям вятского кваса, который не пускают на свои полки крупные торговые сети, типа "Ашана". Пока он рассуждал, Путин его "поддел", несколько раз пошутив о том, что он уже сам "видит, что квас хороший".

Журналист посетовал, что охрана не позволила ему пронести напиток, которым он хотел угостить президента, и пришел к выводу, что его не пропустили, поскольку "у президента нет специального дегустатора".

В итоге Путин пообещал оказывать поддержку производителям отечественных напитков, в том числи и алкогольных для "отвоевывания отечественного рынка".

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СМИ: На заводе-производителе "Вятского кваса" идут обыски по делу о выводе за границу 3 млн евро

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Теги: вятский квас, обыски, завод



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