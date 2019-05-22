18 Сентября 2020
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сургут (2013) | Фото: Накануне.ru

В Сургуте дебошир перед отправкой в полицию взял из дома страпон

В Сургуте задержали дебошира. Перед тем, как попасть в руки силовиков, он выбросил в окно ледоруб и лыжи, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация о буйном жильце дома №20 по Юбилейной появилась в соцсетях. Очевидцы рассказали, что в ночь на 22 мая из окна квартиры на четвёртом этаже дебошир выбросил ледоруб, лыжи, доски, бутылки, причём часть вещей упала на припаркованные рядом машины. Когда на место прибыли силовики и решили забрать буйного и нетрезвого сургутянина в отделение, он взял с собой страпон и заявил, что "вещь дорого стоит".

В пресс-службе окружного управления МВД Накануне.RU сообщили, что после того, как дебошир оказался в полиции, его привлекли к ответственности из-за появления в общественном месте в пьяном виде. Хозяева испорченных автомобилей после того, как получат заключения о сумме ущерба, могут потребовать компенсации через суд. Что же касается имевшейся при нарушителе спокойствия "игрушки", есть основания полагать, что он украл её. Информацию об этом проверяют.

сургут(2013)|Фото: Фото: Накануне.ru

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В Сургуте дебошир перед отправкой в полицию взял из дома страпон

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Теги: дебош, ледоруб, лыжи



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