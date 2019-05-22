18 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
митинг курган 5.03.2012 пенсионер старушка за Путина (2012) | Фото: Накануне.RU

В Югре предложили реформировать систему выплат накопительной пенсии

Ханты-Мансийский НПФ выступил с предложением изменить правила выплаты накопительной части пенсии с тем, чтобы россияне смогли получить свои накопления в полном объеме. При сегодняшних правилах часть пенсионеров не доживают до этого момента, передает корреспондент Накануне.RU.
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По закону всем россиянам накопительную пенсию назначают по единой формуле: сумму, накопленную на индивидуальном счете, делят на 21 год - ожидаемый период выплаты пенсии, установленный Госдумой. Именно столько россиянину нужно прожить для того, чтобы получить всю сумму, накопленную на его счете. Однако по данным Росстата, продолжительность жизни в разных регионах России отличается. На это обратили внимание представители Ханты-Мансийского НПФ, которые предложили ввести индивидуальный подход к назначению накопительной пенсии.

Сегодня те, кто живет дольше, получат в виде накопительной пенсии больше, чем накопилось на их счете. А те, кто живет меньше, получат значительно меньше, чем накопили, выступила президент фонда Мария Стулова на форуме на Investfunds Forum X. Передать оставшуюся сумму наследникам нельзя, поэтому существующая норма ущемляет права пенсионеров.

"Ханты-Мансийский НПФ предлагает два пути решения этой проблемы. Фонды сами рассчитывают период выплат, основываясь на статистике своей базы клиентов. Или клиенты сами выбирают, на какой период назначить пенсию – пожизненно или на определенный срок. Если перед выходом на пенсию, клиент НПФ решит, что ему выгоднее получать свою пенсию в течение 10 лет, сумму на его счету разделят на 120 месяцев, а не на 252, как требует сегодня закон. В итоге, и ежемесячная выплата увеличится, и риск не получить накопленную на счете сумму исчезнет", - пояснила Стулова.

Участники форума поддержали предложение представителя Ханты-Мансийского НПФ.

Как сообщало Накануне.RU, в Госдуму ранее был внесен проект закона о наследовании страховых пенсий. Инициативу депутаты не поддержали, эксперты отмечали, что без изменения пенсионной системы наследование пенсий может привести к разорению ПФР.

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В Югре предложили реформировать систему выплат накопительной пенсии

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Теги: Ханты-Мансийский НПФ, пенсионный фонд, накопительная пенсия



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Развитие сюжета:

Ранее 24.05.2019 07:43 Мск Доживут не все. Минтруд решил увеличить период выплаты накопительной пенсии

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