18 Сентября 2020
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Экономика В России
большой театр открытие (2011) | Фото: kremlin.ru

Счетная палата нашла нарушения в расходовании бюджетных денег в Эрмитаже, Большом театре и Госфильмофонде

Счетная палата России обнаружила нарушения в расходовании бюджетных средств Эрмитажем, Большим театром и Госфильмофондом в 2018 году. Ведомство намерено обратиться по итогам проверки в Генеральную прокуратуру.

В Госфильмофонде нарушения касались, в первую очередь, закупок. Нарушения, например, выявлены при проведении конкурса на строительство фильмохранилища. Завышения на суммы от 5 млн до 15 млн руб., дробление закупки и заключение по ее частям контрактов с одним поставщиком. А еще фонд не получил заключение госэкспертизы, поэтому хранилище так и не было введено в эксплуатацию.

"По итогам проверки Эрмитажа Счетная палата отметила низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения - всего 39,5%. Причины - длительные сроки получения подрядчиками разрешений на выполнение работ на объекте культурного наследия", - говорится в сообщении Счетной палаты. Фондохранилище сейчас готово только на 55%.

В Большом театре Счетная палата выявила признаки нецелевого использования бюджетных средств. "Речь идет о выплате зарплаты за счет субсидии на госзадание сотруднику, который не участвовал в его выполнении. При этом надо отметить, что театр исправил нарушение еще в ходе проверки, возместив в федеральный бюджет 279,9 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности", - сообщили в Счетной палате. Также аудиторы обнаружили потенциально спекулятивные схемы реализации билетов на спектакли, идущие на Исторической сцене.

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Счетная палата нашла нарушения в расходовании бюджетных денег в Эрмитаже, Большом театре и Госфильмофонде

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Теги: счетная палата, нарушения, эрмитаж, большой театр, госзакупки



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Развитие сюжета:

Ранее 22.05.2019 12:52 Мск Счетная палата обнаружила, что Большой театр реализует билеты с риском их попадания к спекулянтам

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