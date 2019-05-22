Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии. Один погиб, есть раненые и зажатые металлом

В Италии перевернулся автобус с русскими туристами, один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, на борту автобуса находились до 50 человек. Инцидент произошел на участке трассы Сиена - Флоренция в южном направлении. Автобус вылетел через барьер, ограждающий трассу, упал на бок и затормозил о деревья. Движение по дороге остановлено в обоих направлениях.

На месте работают спасатели с специальным оборудованием, поскольку некоторые туристы зажаты в упавшем автобусе.