18 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп (2020) | Фото: РИА Накануне.RU

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии. Один погиб, есть раненые и зажатые металлом

В Италии перевернулся автобус с русскими туристами, один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, на борту автобуса находились до 50 человек. Инцидент произошел на участке трассы Сиена - Флоренция в южном направлении. Автобус вылетел через барьер, ограждающий трассу, упал на бок и затормозил о деревья. Движение по дороге остановлено в обоих направлениях.

На месте работают спасатели с специальным оборудованием, поскольку некоторые туристы зажаты в упавшем автобусе.

аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп(2020)|Фото: Фото: РИА Накануне.RU

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Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии. Один погиб, есть раненые и зажатые металлом

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Теги: автобус, русские туристы, погибшие, раненые



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