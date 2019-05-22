18 Сентября 2020
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пожар в Успенской церкви Кондопоги (2018) | Фото: 10.mchs.gov.ru

Подростка, спалившего старинную церковь в Карелии, ждет принудительное лечение

Уголовное дело 16-летнего подростка, уличенного в поджоге церкви в Карелии, передано в суд. Его ждет принудительное лечение.

Напомним, все случилось 10 августа прошлого года: как показало расследование, юноша облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в городе Кондопога и поджег. Здание церкви, а также находившееся внутри имущество были уничтожены огнем.

пожар в Успенской церкви Кондопоги(2018)|Фото: 10.mchs.gov.ru

Фото с места ЧП

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, по заключению судебно-психиатрической экспертизы подросток страдает психическим расстройством: он не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими. Как отметили в ведомстве, связи с этим дело направлено в суд для применения к нему принудительных мер медицинского характера.

Напомним, сгоревший храм был построен в 1774 году, он являлся памятником заонежской деревянной архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения.

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Подростка, спалившего старинную церковь в Карелии, ждет принудительное лечение

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Теги: Карелия, церковь, поджог, дело, суд



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