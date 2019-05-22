18 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: tourister.ru

В Ханты-Мансийске из-за короткого замыкания в актовом зале школы эвакуировали 520 человек

В школе №4 столицы Югры произошло короткое замыкание, пришлось эвакуировать учеников и педагогов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.
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Сообщение о возгорании в актовом зале школы поступило спасателям в 17.48 21 мая. Эвакуировали 490 учеников и 30 человек персонала. Возгорание потушено до приезда огнеборцев.

Вскоре выяснилось, что произошло короткое замыкание в фонаре освещения без последующего горения.

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В Ханты-Мансийске из-за короткого замыкания в актовом зале школы эвакуировали 520 человек

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Теги: школа №4, короткое замыкание, эвакуация



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