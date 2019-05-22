На Ямале устроили свалку из учебных пособий, книг и тетрадей

В Надыме образовалась несанкционированная свалка макулатуры: на улице Салехардской недалеко от гаражей местный житель обнаружил целую гору учебной литературы, выброшенной на помойку, передает корреспондент Накануне.RU.

О находке интернет-пользователь на условиях анонимности сообщил в группе "Злой и добрый надымчанин" социальной сети "ВКонтакте".

"Классно школы утилизируют макулатуру! Просто обидно, сами же засоряем свой город. Где же наша продвинутая утилизация отходов на мусорке? Опять ложь? Опять отмыли деньги и прикрыли! Работают только когда губернатор приезжает?" - высказал свое возмущение автор поста, сопроводив текст фотографиями свалки.

На выброшенных учебных пособиях можно увидеть печать Средней общеобразовательной школы №5.

"Странно, что не сдали в макулатуру или просто не пустили на растопку", "На салехардской близ гаражей нет мусорок. Это незаконная свалка получается", "А потом заставляют владельцев гаражей все это разбирать или штрафуют еще!", "Бедные книги", - выразили негодование подписчики группы.

Получить оперативный комментарий от руководства школы №5 и администрации не удалось - на звонок корреспондента никто не ответил.

Напомним, в стране с января 2019 г. стартовала "мусорная реформа", при повышении тарифов населению обещают повысить качество уборки мусора и внедрить переработку отходов.