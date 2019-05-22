В Челябинске кинолог прямо возле здания суда за взятки передавал зэкам спиртное и телефоны
Бывший полицейский-кинолог из Челябинска обвиняется в мелком взяточничестве и превышении полномочий.
Прямо возле здания областного суда за деньги он передавал людям, находящимся под стражей, спиртное и сотовые телефоны.
Установлена причастность обвиняемого к совершению 15 преступных эпизодов на сумму более 30 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.