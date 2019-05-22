Зеленский назначил нового главу Генштаба ВСУ - "автора" Иловайского котла

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Генштаба и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Это назначение интересно по меньшей мере двумя фактами из его биографии.

Хомчаку 51 год, он окончил Московское высшее военное командное училище, после чего служил в ГДР, а затем в Белорусском военном округе. В 2012 году был назначен на должность командира 6-го армейского корпуса, который через год был переформирован в командование "Юг", и Хомчак стал его врио командира. Тогда же он стал начальником Днепропетровского гарнизона, где сошелся с окружением олигарха Игоря Коломойского. С 2016 года - первый замкомандующего Сухопутными войсками, командир оперативного командования "Юг". С 2017 года - главный инспектор Минобороны.

Послужной список Хомчака примечателен тем, что он командовал военной операцией в Иловайске в 2014 году. По воспоминаниям командира украинского нацбатальона "Шахтерск" Андрея Филоненко, операция по захвату Иловайска планировалась не в Генштабе, а на совещании у Геннадия Корбана, помощника тогдашнего губернатора Игоря Коломойского, который финансировал нацбатальоны.

Хомчак выступил за то, чтобы основные силы оставить на блокирование Донецка, а в Иловайск оправить нацбатальоны. Он сказал, что в городе "максимум 50 террористов", которых быстро найдут и убьют украинские нацисты. Этот план и был принят. Другие участники этого совещания также подтверждают, что это был план Хомчака. На захват Иловайска были отправлены батальоны "Шахтерск", "Азов" и "Днепр-1".

Боевик "Донбасса" Игорь Гевко в интервью "Радио свобода" вспоминал, что Хомчак вел переговоры с неким российским генералом о выходе из Иловайского котла. По возвращении в колонну Хомчак заявил, что им предлагают сдать все оружие и идти пешком до украинских позиций, а это около 40 км. И он объявил свое решение: "Идем на прорыв". Это привело к массовым жертвам украинских войск, которых расстреливали силы ДНР.

Журналист Ростислав Шапошников обвинял Хомчака в том, что тот бросил солдат и на своем бронированном микроавтобусе удрал в лесопосадку, где они с командиром "Днепра-1" Юрием Березой пролежали до вечера. Интересно, что Хомчак позже в интервью признал, что покинул колонну, так как его автомобиль будто бы подбили и он был вынужден идти пешком.

Таким образом, Хомчака характеризуют близость к окружению Коломойского и прямая вина в создании Иловайского котла и массовых жертвах там украинских войск. Примечательно, что Корбан поздравил Хомчака с назначением и заявил, что для него это приятная новость.

Как сообщало Накануне.RU, после победы на выборах военный эксперт из команды Владимира Зеленского Иван Апаршин пообещал, что виновные в котлах в Донбассе будут наказаны, а правда - обнародована. В этом отношении назначение Хомчака может стать правильным решением, который для отвода подозрений от себя может переложить их на других. Как написал Корбан, Хомчак "не был в фаворе ни у Петра Порошенко, ни у [экс-главы Генштаба Виктора] Муженко". Не исключено, что Хомчак поэтому может стать очень ценным свидетелем.