В лаборатории "Сколково" в Москве разлился опасный бром

В лаборатории инновационного центра "Сколково" на западе Москвы произошел разлив опасного для человеческого здоровья брома.

ЧП произошло в среду днем. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент случился в лаборатории Сколковского института науки и технологий на Большом бульваре. По предварительным данным, разлился бром в количестве пяти граммов.

Вдохнувшего его пары лаборанта сейчас осматривают медики. Эвакуация персонала из-за случившегося не проводилась.

Как сообщало Накануне.RU, несколько лет назад жительница Челябинска отсудила 12 тысяч рублей за ЧП с разлившимся на станции бромом в 2011 году.