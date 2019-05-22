18 Сентября 2020
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иннопром-2011 сколково логотип (2011) | Фото: Накануне.RU

В лаборатории "Сколково" в Москве разлился опасный бром

В лаборатории инновационного центра "Сколково" на западе Москвы произошел разлив опасного для человеческого здоровья брома.
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ЧП произошло в среду днем. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент случился в лаборатории Сколковского института науки и технологий на Большом бульваре. По предварительным данным, разлился бром в количестве пяти граммов.

Вдохнувшего его пары лаборанта сейчас осматривают медики. Эвакуация персонала из-за случившегося не проводилась.

Как сообщало Накануне.RU, несколько лет назад жительница Челябинска отсудила 12 тысяч рублей за ЧП с разлившимся на станции бромом в 2011 году.

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В лаборатории "Сколково" в Москве разлился опасный бром

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Теги: бром, Сколково, Москва



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