На пост главы Челябинска прочат чиновника из ХМАО

Политолог Александр Подопригора назвал возможным кандидатом на должность главы Челябинска бывшего директора департамента ЖКХ и энергетики Югры Егора Ковальчука, передает корреспондент Накануне.RU.

"Согласование на пост главы Челябинска проходит Егор Ковальчук", - написал он.

До октября 2014 года Ковальчук занимал пост министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области, но был освобожден от должности решением Бориса Дубровского. После чего переехал в Югру.

С ноября 2015 года занимал должность директора департамента ЖКХ и энергетики ХМАО. В августе 2017 года в его кабинете и в кабинете его заместителя прошли обыски. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования дел по оборудованию систем водоснабжения в населенных пунктах Югры.

В марте Егор Ковальчук уволился с должности по собственному желанию в связи с переездом в другой регион.

В настоящий момент пост главы Челябинска занимает Владимир Елистратов. Руководителем города он был избран 26 февраля. За него проголосовало большинство депутатов, один парламентарий был против.