В соцсетях появилось фото очереди за инсулином в саратовской больнице. Минздрав все опроверг

Минздрав Саратовской области сообщил, что скопление пациентов в коридоре городской больницы Саратова не связано с обеспечением сахароснижающими препаратами.

Как заявил РИА Новости начальник пресс-службы министерства Александр Колоколов, проблем с обеспечением диабетиков льготными лекарствами в области нет.

Ранее в группе "Типичный Саратов" в соцсети "ВКонтакте" появилась фотография, на которой запечатлена очередь примерно из 40 человек, а также сообщения о том, что в первой городской больнице очередь за инсулином.

"Выдают в лучшем случае на одну неделю вместо месяца. Я уже три дня не могу получить, потому что его нет!" - говорится в анонимном сообщении.

Областной минздрав направил комиссию в больницу.Колоколов пояснил, что в больнице ведется ремонт в одном крыле, поэтому временно специалисты переведены в другое крыло. Люди на фото, по его словам, "стоят на прием к офтальмологу, к неврологу, к инфекционисту, к эндокринологу и другим специалистам".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в поликлиниках Кургана больным детям перестали выписывать бесплатный инсулин. После этого глава департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина встретилась с несколькими мамами и объяснила ситуацию.

По словам главы депздрава, нужный месячный запас инсулина у детей есть, а мамы обеспокоились задержкой обслуживания рецептов на следующий период. Оказалось, что ситуация возникла из-за безответственных сотрудников Курганской детской поликлиники, которые оперативно не вносили в специальный реестр данные об увеличении назначенных врачом доз. Именно поэтому возникло предположение, что инсулина нет.

19 мая состоялся митинг КПРФ, где коммунисты призвали власти отправить в отставку Кокорину.