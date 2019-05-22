В соцсетях появилось фото очереди за инсулином в саратовской больнице. Минздрав все опроверг

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО В России
очередь в больнице Саратова (2019) | Фото: vk.com/64saratov

В соцсетях появилось фото очереди за инсулином в саратовской больнице. Минздрав все опроверг

Минздрав Саратовской области сообщил, что скопление пациентов в коридоре городской больницы Саратова не связано с обеспечением сахароснижающими препаратами.

Как заявил РИА Новости начальник пресс-службы министерства Александр Колоколов, проблем с обеспечением диабетиков льготными лекарствами в области нет.

Ранее в группе "Типичный Саратов" в соцсети "ВКонтакте" появилась фотография, на которой запечатлена очередь примерно из 40 человек, а также сообщения о том, что в первой городской больнице очередь за инсулином.

очередь в больнице Саратова(2019)|Фото: vk.com/64saratov

"Выдают в лучшем случае на одну неделю вместо месяца. Я уже три дня не могу получить, потому что его нет!" - говорится в анонимном сообщении.

Областной минздрав направил комиссию в больницу.Колоколов пояснил, что в больнице ведется ремонт в одном крыле, поэтому временно специалисты переведены в другое крыло. Люди на фото, по его словам, "стоят на прием к офтальмологу, к неврологу, к инфекционисту, к эндокринологу и другим специалистам".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в поликлиниках Кургана больным детям перестали выписывать бесплатный инсулин. После этого глава департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина встретилась с несколькими мамами и объяснила ситуацию.

По словам главы депздрава, нужный месячный запас инсулина у детей есть, а мамы обеспокоились задержкой обслуживания рецептов на следующий период. Оказалось, что ситуация возникла из-за безответственных сотрудников Курганской детской поликлиники, которые оперативно не вносили в специальный реестр данные об увеличении назначенных врачом доз. Именно поэтому возникло предположение, что инсулина нет.

19 мая состоялся митинг КПРФ, где коммунисты призвали власти отправить в отставку Кокорину.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В соцсетях появилось фото очереди за инсулином в саратовской больнице. Минздрав все опроверг

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: саратов, больница, инсулин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети