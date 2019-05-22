Гендиректор S7 предрек рост цен на авиабилеты, если не будет господдержки перевозчиков

Российские авиакомпании исчерпали возможности по сдерживанию цен на билеты, удержать их рост без господдержки отрасли будет почти невозможно, заявил генеральный директор S7 Airlines Владимир Объедков, выступая на Сибирском транспортном форуме.

"К сожалению, возможности авиаперевозчиков России на сегодня уже исчерпаны. Мы бурно развивались в последние десять лет. С 2009 по 2019 год по перевозимым пассажирам выросли практически в три раза, с 46 миллионов до 116 миллионов пассажиров. При этом удавалось сохранять вполне доступный тариф на перевозки. Но 2018 год – рекорд, 116 миллионов пассажиров и антирекорд – 50 миллиардов убытков у авиационной отрасли", - цитирует CEO авиакомпании РИА Новости.

По словам Объедкова, "если меры государственной поддержки отрасли не будут усилены, не будут сделаны более адресными, не будут актуализированы, то, к сожалению, удержать этот уровень доступности перевозок для населения будет крайне сложно".