18 Сентября 2020
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INNOWEEK (2019) | Фото: YouTube

В Тюмени стартовал III инновационный форум INNOWEEK-2019

В тюменском технопарке стартовал III инновационный форум INNOWEEK-2019, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор направил к участникам форума - предпринимательскому сообществу видеообращение с приветствием, в котором подчеркнул, что INNOWEEK является эффективной площадкой для взаимодействия между инвесторами, институтами развития и крупными отраслевыми компаниями.

Глава региона отметил, что в Тюменской области сделано многое для поддержки высокотехнологичного предпринимательства. Инновационные идеи и проекты будут поддерживаться и в дальнейшем. Моор подчеркнул, что поддержка таких проектов ложится в логику создания цифровой экономики и поддержке малого и среднего бизнеса.

Отметим, что на площадках форума работаеют более 700 гостей и экспертов. Губернатор пожелал им плодотворной работы и общения, новых интересных идей и проектов.

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В Тюмени стартовал III инновационный форум INNOWEEK-2019

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Теги: Александр Моор, инновационный форум INNOWEEK-2019



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