18 Сентября 2020
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Образование Курганская область
Курганский Государственный университет (2016) | Фото:Накануне.RU

Для решения проблемы дефицита промышленных кадров в Зауралье представители заводов будут формировать учебные планы образовательных учреждений

Для решения проблемы кадрового дефицита технических специалистов врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил представителям заводов и других предприятий войти в состав наблюдательных советов вузов и колледжей, чтобы принимать активное участие в формировании учебных планов.

По мнению главы региона, проблему кадрового голода нужно решать всем вместе - власти, образовательным учреждениям и работодателям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе врио губернатора.

Шумков отметил, что действующие преподаватели должны взаимодействовать с предприятиями реального сектора экономики, а ведущие сотрудники компаний обязаны включиться в подготовку студентов.

"Я предлагаю вам двигаться вместе с нами. Договориться по магистральным решениям и выполнять их. Я уверен, что легко найти консенсус, когда бизнес будет работать и на Курганскую область, и на себя", - добавил Шумков.

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Для решения проблемы дефицита промышленных кадров в Зауралье представители заводов будут формировать учебные планы образовательных учреждений

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Теги: Вадим Шумков, кадры, дефицит, вузы, промышленники, учебные советы



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