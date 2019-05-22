Для решения проблемы дефицита промышленных кадров в Зауралье представители заводов будут формировать учебные планы образовательных учреждений

Для решения проблемы кадрового дефицита технических специалистов врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил представителям заводов и других предприятий войти в состав наблюдательных советов вузов и колледжей, чтобы принимать активное участие в формировании учебных планов.

По мнению главы региона, проблему кадрового голода нужно решать всем вместе - власти, образовательным учреждениям и работодателям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе врио губернатора.

Шумков отметил, что действующие преподаватели должны взаимодействовать с предприятиями реального сектора экономики, а ведущие сотрудники компаний обязаны включиться в подготовку студентов.

"Я предлагаю вам двигаться вместе с нами. Договориться по магистральным решениям и выполнять их. Я уверен, что легко найти консенсус, когда бизнес будет работать и на Курганскую область, и на себя", - добавил Шумков.