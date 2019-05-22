18 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Норберт Конкой (2019) | Фото: Правительство Югры &quot;ВКонтакте&quot;

Югра поделится с Венгрией кварцем и дикоросами

Кварц с Приполярного Урала, местные продукты и дикоросы: Югре есть что предложить Венгрии. К такому выводу пришли участники встречи чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Российской Федерации Норберта Конкоя с деловыми кругами Югры, сообщили Накануне.RU в службе информации "Открытого региона – Югры".

Между Югрой и Венгрией уже заключено несколько контрактов по поставке местной хантыйской продукции, но округу еще есть что предложить партнерам, отметил генеральный директор Фонда развития Роман Генкель.

"Еще одна сфера, которую необходимо развивать – это поставка кварца с Приполярного Урала. Потенциал присутствует, есть интерес, нужно увеличивать объем и развивать наши отношения дальше", - сказал он.

Норберт Конкой в свою очередь поблагодарил югорчан за теплый прием и прекрасную атмосферу.

"Моя задача заключается в продвижении деловых проектов, инициатив, торгового сотрудничества, в увеличении объемов, цифр. Мы приехали сюда, потому что считаем себя родственниками ваших коренных народов, которые делают очень многое, чтобы сохранить свою культуру. Венгрия видит и дальнейшее сотрудничество с Югрой", - подчеркнул иностранный гость.

Роман Генкель(2019)|Фото: Правительство Югры "ВКонтакте"

Напомним, Норберт Конкой прибыл в Югру 20 мая. Он обсудил укрепление товарооборота с губернатором Натальей Комаровой, оценил возможности югорской медицины, посетил галерею хантыйского художника Геннадия Райшева, принял участие в открытии международного фестиваля "Финно-угорская весна – 2019", который округ проводит впервые.

Норберт Конкой(2019)|Фото: Правительство Югры "ВКонтакте"

"Было очень интересно и энергично. Я думаю, что для венгров и других финно-угорских народов это очень важно – сохранить культурное наследие, и этого нельзя сделать без молодого поколения. Я был очень рад видеть здесь студентов, эту позитивную энергию в танцах и песнях", - поделился своими впечатлениями о фестивале с губернатором Норберт Конкой.

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Югра поделится с Венгрией кварцем и дикоросами

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Теги: югра, венгрия, товарооборот, сотрудничество, посол, наталья комарова, норберт конкой



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