"Сельхозмашиностроители дезориентированы". В правительстве захотели отменить программу №1432 в 2020 году

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Центральный ФО В России Москва
сельхозмашиностроение, трактор, АПК (2016) | Фото: agroconsul.tomsk.ru

"Сельхозмашиностроители дезориентированы". В правительстве захотели отменить программу №1432 в 2020 году

Правительство намерено отменить программу субсидирования производителей сельхозтехники №1432 в следующем году, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом стало известно представителям отрасли.

Как сообщается, решение обозначено в протоколе совещания двух вице-премьеров Алексея Гордеева и Дмитрия Козака, состоявшегося 7 мая.

"Между праздниками Гордеев и Козак посовещались и решили, что программа №1432 не нужна, а вместо нее надо запускать нечто новое. Они очень расплывчато обрисовали, что это такое - что-то связанное с лизингом, системой баллов и стимулов. Это странное и сбивающее с толку решение. Ни один руководитель предприятия не был приглашен на совещание. Не было внятной публичной подготовительной работы, не послушали жалобы или предложения отрасли", - прокомментировал инициативу глава ассоциации "Росспецмаш", глава Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики РФ Константин Бабкин.

Как он подчеркнул, программа работает пять лет, и за это время показала свою высокую эффективность. "Признавалась и премьером, и президентом, Дума принимала целое постановление в ее поддержку", - отметил промышленник.

Бабкин в своем обращении к главе правительства Дмитрию Медведеву указал, что отрасль специализированного машиностроения (в том числе сельхозмашиностроения) в последние годы демонстрирует рост на внутреннем рынке (отгрузка предприятий в 2016-2018 годах росла на 17% ежегодно) и на внешних рынках (экспорт за 2016-2018 годы вырос на 75%). Во многом эти показатели достигнуты благодаря выстроенной эффективной системе мер господдержки.

Сейчас же эта система подвергается реформе. "Отрасль сейчас дезориентирована, руководители не знают, что будет дальше. На этот год обещают, что программа будет работать, хотя денег до сих пор не выделено. Со следующего года программа, видимо, будет отменена. Вице-премьер Козак взамен предлагает что-то расплывчатое, неизвестно, как оно будет работать. Даже если это будет работать очень хорошо, для разработки, запуска и отладки новой системы мер поддержки потребуются годы. Поэтому планы развития у заводов будут снижаться, и годы будет провал, если эта идея подтвердится решением правительства", - выразил мнение Бабкин.

Сейчас отрасль внутри страны занимает долю в 56% рынка в сельхозмашиностроении, уточнил глава Ассоциации. "Лет пять назад было 26%. Наверное, можем скатиться опять к этим показателям. Если будет вновь сделано все, чтобы импорт доминировал, чтобы российская техника стоила дорого, чтобы она была менее конкурентоспособная, конечно, будут сокращения производства, коллективов, зарплат. Это очень пессимистичный сценарий, тем более странно, что объективных предпосылок для этого нет", - резюмировал Бабкин.

Вопрос перспектив продолжения программы №1432 планируют обсудить 29 мая на слушаниях, которые пройдут на базе комитета по промышленности Госдумы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, еще в январе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу представить предложения по выделению дополнительного финансирования на субсидирование закупок сельхозтехники.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

"Сельхозмашиностроители дезориентированы". В правительстве захотели отменить программу №1432 в 2020 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Константин Бабкин, программа 1432, отмена, судсибии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 23.10.2019 11:48 Мск Минфин не будет увеличивать финансирование "программы 1432"
Ранее 13.07.2019 14:25 Мск Козак допустил возможность продления программы субсидирования покупки сельхозтехники
Ранее 02.07.2019 15:09 Мск Собственник "Ростсельмаша" сообщил о приостановке производства на два месяца
Ранее 18.06.2019 15:01 Мск Силуанов отказался возвращать финансирование программы № 1432
Ранее 30.05.2019 18:10 Мск В Госдуме аграрии обратились к Минсельхозу и попросили не отменять программу № 1432

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.01.2019 16:36 Мск Медведев поручил представить предложения о дополнительном финансировании программы №1432 до 2025 года

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети