"Сельхозмашиностроители дезориентированы". В правительстве захотели отменить программу №1432 в 2020 году

Правительство намерено отменить программу субсидирования производителей сельхозтехники №1432 в следующем году, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом стало известно представителям отрасли.

Как сообщается, решение обозначено в протоколе совещания двух вице-премьеров Алексея Гордеева и Дмитрия Козака, состоявшегося 7 мая.

"Между праздниками Гордеев и Козак посовещались и решили, что программа №1432 не нужна, а вместо нее надо запускать нечто новое. Они очень расплывчато обрисовали, что это такое - что-то связанное с лизингом, системой баллов и стимулов. Это странное и сбивающее с толку решение. Ни один руководитель предприятия не был приглашен на совещание. Не было внятной публичной подготовительной работы, не послушали жалобы или предложения отрасли", - прокомментировал инициативу глава ассоциации "Росспецмаш", глава Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики РФ Константин Бабкин.

Как он подчеркнул, программа работает пять лет, и за это время показала свою высокую эффективность. "Признавалась и премьером, и президентом, Дума принимала целое постановление в ее поддержку", - отметил промышленник.

Бабкин в своем обращении к главе правительства Дмитрию Медведеву указал, что отрасль специализированного машиностроения (в том числе сельхозмашиностроения) в последние годы демонстрирует рост на внутреннем рынке (отгрузка предприятий в 2016-2018 годах росла на 17% ежегодно) и на внешних рынках (экспорт за 2016-2018 годы вырос на 75%). Во многом эти показатели достигнуты благодаря выстроенной эффективной системе мер господдержки.

Сейчас же эта система подвергается реформе. "Отрасль сейчас дезориентирована, руководители не знают, что будет дальше. На этот год обещают, что программа будет работать, хотя денег до сих пор не выделено. Со следующего года программа, видимо, будет отменена. Вице-премьер Козак взамен предлагает что-то расплывчатое, неизвестно, как оно будет работать. Даже если это будет работать очень хорошо, для разработки, запуска и отладки новой системы мер поддержки потребуются годы. Поэтому планы развития у заводов будут снижаться, и годы будет провал, если эта идея подтвердится решением правительства", - выразил мнение Бабкин.

Сейчас отрасль внутри страны занимает долю в 56% рынка в сельхозмашиностроении, уточнил глава Ассоциации. "Лет пять назад было 26%. Наверное, можем скатиться опять к этим показателям. Если будет вновь сделано все, чтобы импорт доминировал, чтобы российская техника стоила дорого, чтобы она была менее конкурентоспособная, конечно, будут сокращения производства, коллективов, зарплат. Это очень пессимистичный сценарий, тем более странно, что объективных предпосылок для этого нет", - резюмировал Бабкин.

Вопрос перспектив продолжения программы №1432 планируют обсудить 29 мая на слушаниях, которые пройдут на базе комитета по промышленности Госдумы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, еще в январе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу представить предложения по выделению дополнительного финансирования на субсидирование закупок сельхозтехники.