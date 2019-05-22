СМИ сообщили о госпитализации шансонье Вилли Токарева

Известный исполнитель шансона Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. ТГ-канал пишет, что артист сам обратился в больницу, где его обследовали. Затем состояние артиста ухудшилось. Представитель артиста в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" заявил, что информация о госпитализации Токарева "не точна".

Вилену (настоящее имя артиста) Токареву 84 года. Музыкальную карьеру он начал во время учебы в Ленинградской консерватории, работал в джаз-ансамблях, сочинял песни. В середине 70-х эмигрировал в США, где пел в ресторанах и записывал шансон-альбомы. В 90-е вернулся в Россию.