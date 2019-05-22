Кабмин не одобрил законопроект об оскорблении избирателей

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала предложение депутатов от КПРФ о штрафах для чиновников за оскорбление избирателей.

Ранее Сергей Казанков и Николай Коломейцев внесли в Госдуму соответствующий законопроект, предложив "прививать чиновникам любовь к народу с помощью штрафов".

Согласно законопроекту, чиновники и депутаты могут быть привлечены к административной ответственности "за публичные выступления, оскорбляющие избирателей или ставящие под сомнение обязанность государства обеспечивать достойную жизнь граждан".

За подобные высказывания должностному лицу мог бы грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей или должностная дисквалификация на срок до трех лет.

Казанков отметил, что существует ответственность за оскорбление органов власти и должностных лиц, а вот наказать чиновников за выступления в стиле "макарошки всегда стоят одинаково" или "государство не просило вас рожать" по действующему законодательству невозможно.

Однако в кабмине пояснили, что статья 5.61 КоАП "Оскорбление" уже содержит состав правонарушения, объектом которого выступают общественные отношения, связанные с правом граждан на защиту чести и достоинства, гарантированным Конституцией страны. Предложенный законопроект в правительстве сочли излишним.

Также, по мнению кабмина, формулировка из проекта закона - "публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека" - может привести к неоднозначному толкованию и произвольному применению, передает ТАСС.

Между тем, напомним, большинство россиян считает принятые Госдумой законы о запрете недостоверных новостей (fake-news) и оскорблении величия – попыткой власти не допустить ее критики. По данным опроса "Левада-центра", такого мнения придерживаются 64% россиян. Только 23%, среди которых в основном незащищенные слои населения, полагают, что функция новых запретов – обеспечить достоверность новостей.