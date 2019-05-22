Высокинский: Работу с молодежью надо начинать со школ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что работа властей с молодежью, направленная на формирование межконфессионального и межнационального согласия, должна вестись со школ. Сегодня в полпредстве проходит совещание по межнациональным отношениям с участием заместителя руководителя Администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Высокинского, в Екатеринбурге большое внимание уделяется работе с молодежью, эту работу надо начинать еще со школы.

Также он отметил, что во всех общегородских мероприятиях всегда участвуют национальные автономии, в городе существует около 100 национально-культурных автономий, 30 из них активно работают с мэрией. Много работы идет по линии здравоохранения из-за мигрантов.

Свое выступление Александр Высокинский закончил тем, что именно выстраивание работы с детьми и закладывание на уровне детского сознания мира и согласия и дает залог дружбы народов.