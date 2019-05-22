ФАС передала в правоохранительные органы материалы дела экс-губернатора Дубровского

ФАС передала в правоохранительные органы материалы дела о картельном сговоре в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, миндортраса и АО "Южуралмост", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Напомним, 18 марта Федеральная антимонопольная служба признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан губернатор Борис Дубровский.

Результатом этого сговора стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автодорог на Южном Урале. Так, "Южуралмост", с которым было заключено более 90% соответствующих контрактов, стал монополистом в этой сфере.

На этом фоне Борис Дубровский подал в отставку.