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Политика Челябинская область В России
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

ФАС передала в правоохранительные органы материалы дела экс-губернатора Дубровского

ФАС передала в правоохранительные органы материалы дела о картельном сговоре в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, миндортраса и АО "Южуралмост", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Напомним, 18 марта Федеральная антимонопольная служба признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан губернатор Борис Дубровский.

Результатом этого сговора стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автодорог на Южном Урале. Так, "Южуралмост", с которым было заключено более 90% соответствующих контрактов, стал монополистом в этой сфере.

На этом фоне Борис Дубровский подал в отставку.

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ФАС передала в правоохранительные органы материалы дела экс-губернатора Дубровского

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Теги: ФАС, Борис Дубровский, дорожные аукционы, миндортранс, сговор,



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