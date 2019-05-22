Совет Федерации лишил подследственного Арашукова статуса сенатора

Сегодня Совет Федерации лишил подследственного Рауфа Арашукова статуса сенатора.

Причиной стало то, что он не предоставил в срок декларацию о доходах за 2018 год. По закону, документы должны были быть предоставлены до конца марта.

Однако Арашуков, который сейчас находится в СИЗО, направил декларацию в Совет Федерации лишь 15 апреля. При этом сведений о доходах супруги и несовершеннолетних детей он не предоставил, сообщает РИА Новости. В связи с этим комиссия СФ по контролю за доходами сенаторов рекомендовала палате рассмотреть вопрос о лишении его мандата.

Напомним, Рауфа Арашукова задержали 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. Он был помещен под стражу по подозрению в нескольких убийствах. Сообщалось, что его отправят на психиатрическую экспертизу.