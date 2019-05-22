Летающее такси появится во многих городах мира к 2025 году

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России За рубежом
воздушное такси, Lilium (2019) | Фото: youtube.com

Летающее такси появится во многих городах мира к 2025 году

Воздушные такси появятся во многих городах мира до 2025 года. Об этом сообщил официальный представитель компании-производителя летательных аппаратов Lilium Оливер Волкер-Джонс.

По его словам, к воздушному транспортному средству есть предметный интерес со стороны городских властей, однако не назвал конкретных претендентов.

По цене полеты на воздушном такси будут конкурентоспособны с поездками на других видах транспорта на сопоставимые расстояния, передает РИА Новости.

Сейчас аппараты проходят сертификацию. Воздушное такси способно развивать скорость до 300 километров в час, а максимальная дальность полета - 300 километров.

воздушное такси, Lilium(2019)|Фото: youtube.com

воздушное такси, Lilium(2019)|Фото: youtube.com

Ранее сообщалось, что японцы наряду с беспилотниками разрабатывают летающие автомобили. Создание новых поколений экологически чистых машин поддерживается на государственном уровне. В прошлом году власти выделили на разработки порядка 2,85 триллиона иен ($25 млрд) - рекордная сумма за всю историю исследований.

Сеть летающих такси, которую планируют сформировать к Олимпийским играм 2020 года, обойдется в $40,4 млн. Деньги потратят на разработку высокоэффективных солнечных батарей и инновационных двигателей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Летающее такси появится во многих городах мира к 2025 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: летающее такси, Lilium



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети