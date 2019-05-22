Летающее такси появится во многих городах мира к 2025 году

Воздушные такси появятся во многих городах мира до 2025 года. Об этом сообщил официальный представитель компании-производителя летательных аппаратов Lilium Оливер Волкер-Джонс.

По его словам, к воздушному транспортному средству есть предметный интерес со стороны городских властей, однако не назвал конкретных претендентов.

По цене полеты на воздушном такси будут конкурентоспособны с поездками на других видах транспорта на сопоставимые расстояния, передает РИА Новости.

Introducing the Lilium Jet. The world’s first all-electric, jet-powered five-seater air taxi.



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Far away has #NeverBeenCloser pic.twitter.com/YDNjYU4FRO — Lilium (@Lilium) 16 мая 2019 г.

Сейчас аппараты проходят сертификацию. Воздушное такси способно развивать скорость до 300 километров в час, а максимальная дальность полета - 300 километров.

Ранее сообщалось, что японцы наряду с беспилотниками разрабатывают летающие автомобили. Создание новых поколений экологически чистых машин поддерживается на государственном уровне. В прошлом году власти выделили на разработки порядка 2,85 триллиона иен ($25 млрд) - рекордная сумма за всю историю исследований.

Сеть летающих такси, которую планируют сформировать к Олимпийским играм 2020 года, обойдется в $40,4 млн. Деньги потратят на разработку высокоэффективных солнечных батарей и инновационных двигателей.