18 Сентября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

В Голышмановском городском округе сменился глава

Главой Голышмановского городского округа стал бывший замглавы Голышмановского района Александр Ледаков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Всего на конкурс заявились двое претендентов. Однако депутаты городского округа единогласно поддержали кандидатуру Ледакова. С победой в конкурсе нового главу поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он выразил уверенность, что под руководством Ледакова, городской округ продолжит свое поступательное развитие.

"Ко всем происходящим переменам Голышмановский городской округ подошел с хорошими результатами. Создана крепкая база для дальнейшего движения вперед. Сегодня перед всеми органами власти – муниципальными и региональными – стоит главная задача – повышение качества жизни наших земляков. Безусловно, это должно стать главной целью в работе избранного главы городского округа", - дал напутствие губернатор, отметив, что также важно вести прямой диалог с жителями и оперативно реагировать на озвучиваемые запросы и проблемы.

Также глава региона поблагодарил Александра Желтоухова, который 18 лет возглавлял район, за многолетний труд на благо муниципалитета и всей Тюменской области.

Отметим, что смена главы Голышмановского городского округа совпала со скандалом: появилась информация, что глава аппарата администрации якобы в ультимативном порядке призывала сотрудников мэрии выходить из групп в социальных сетях, где публикуются "неудобные" для властей посты. В ситуацию был вынужден вмешаться губернатор. Александр Моор подчеркнул, что работники мэрии могут быть подписаны на какие угодно страницы.

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В Голышмановском городском округе сменился глава

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Теги: Александр Моор, Александр Ледаков, Александр Желтоухов



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