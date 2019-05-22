18 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Норберт Конкой , Наталья Комарова (2019) | Фото: admhmao.ru

Югра и Венгрия нарастят товарооборот

Югра и Венгрия стремятся увеличить товарооборот и преодолеть показатель в 4 млн долларов, достигнутый в 2016 г. Об этом губернатор автономного округа Наталья Комарова заявила на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Российской Федерации Норбертом Конкоем, сообщили Накануне.RU в информационной службе "Открытого региона – Югры".

У Югры и Венгрии – большой опыт успешного сотрудничества и высокий потенциал для его развития, напомнила Наталья Комарова.

За прошлый год товарооборот между Югрой и Венгрией составил 225 тыс. долларов против 14,9 тыс. долларов в 2017 г., сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

"Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся не только вернуть объем торгового взаимодействия к уровню 2016 г. - 4 млн долларов, но и преодолеть эту планку", - заявила губернатор.

Глава региона отметила, что в феврале этого года в области Зала округ договорился о заключении шести экспортных контрактов на поставку пиломатериалов. Одно из соглашений – между югорским лесопромышленным комбинатом "Хольц" и венгерской компанией "Szomex Kft". В прошлом году "Хольц" заключил контракт с венгерской компанией "Marketconsult Kft" на поставку пиломатериалов на сумму 1 млн евро.

Норберт Конкой , Наталья Комарова(2019)|Фото: myopenugra.ru

Венгерской компании "Полюс", которая занимается строительством объектов энергетики, предложено участие в строительстве в Югорске котельных с автоматизированной системой управления, а также эксплуатировании городской системы теплоснабжения. Объем государственно-частных инвестиций в этот проект составит 1,5 млрд руб.

Также Югра подписала с регионом план мероприятий по обмену опытом в растениеводстве, очистке воды, развитию экологичных образовательных стратегий, запуску экологических программ.

"Подписанная программа в действии может придать новый импульс нашему сотрудничеству, - сказал Норберт Конкой. - Я намерен укрепить культурные, образовательные, экономические связи между финно-угорскими регионами, Россией и Венгрией. В основном, мы предлагаем сотрудничество в таких областях, как водное хозяйство, строительство и модернизация водопроводных и канализационных сетей, переработка отходов, строительство, здравоохранение, пищевая промышленность".

Наталья Комарова поблагодарила гостя за интерес к Югре.

Напомним, в эти дни чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в РФ Норберт Конкой находится с рабочим визитом в Югре. Он побывал на открытии фестиваля "Финно-угорская весна – 2019", познакомился с хантыйским художником Геннадием Райшевым и оценил возможности югорской медицины.

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Югра и Венгрия нарастят товарооборот

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Теги: югра, венгрия, товарооборот, сотрудничество, посол, наталья комарова



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