СМИ: Для российских "Суперджетов" не хватает исправных двигателей

Для авиакомпаний, эксплуатирующих SSJ-100 России, необходим пул из 22 подменных двигателей SaM146, но пока производитель – Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") – сформировала пул только из 17 агрегатов. По данным "Ведомостей", четыре двигателя из этого числа в конце апреля были неисправными (издание ссылается на материалы совещания производителя и перевозчиков).

Двигатели SaM146 сейчас производит совместное российско-французское предприятие, они используются только на "Суперджете". "Проблемы SaM146 возникают в так называемой горячей части двигателя, где сжигается топливо, – ее поставляет Safran. В камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины уже после 2000–4000 ч полета, а иногда и после 1000 ч полета. Двигатель необходимо отправлять на капитальный ремонт. Хотя производитель обещает, что до капремонта двигатель должен работать 7500–8000 ч", - пишут "Ведомости".