В Кургане многодетные семьи, матери-одиночки и беременные женщины могут получить помощь в специальном центре защиты

В Кургане Центр защиты семьи, материнства и детства "Обитель милосердия" ждет нуждающихся граждан.

Сюда за помощью могут обратиться беременные женщины, матери с детьми, а также неполные, малообеспеченные и многодетные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Центр находится в Кургане по адресу ул. Ястржембского, д.41А.

Обратившимся за помощью людям дадут вещи, продукты, другую материальную и гуманитарную помощь. В центре также ведут прием психолог, юрист и социальный работник.