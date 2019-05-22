"Урал" показал специальную форму, в которой сыграет в финале Кубка России

Футбольный клуб "Урал" показал форму, в которой игроки команды сегодня выйдут на поле в финальном матче Кубка России.

Напомним, соперником уральцев по решающей игре, которая пройдет в Самаре, будет московский "Локомотив". "Железнодорожники" являются номинальными хозяевами, что дает им право выбора цвета формы на игру. Их основные цвета - красно-зеленые, поэтому "Урал" сыграет не в традиционных оранжевых футболках, а в белых. Также на них нанесена дата финального матча и место его проведения.

Соперники уже встречались в финале Кубка России в сезоне-2016/17, тогда "Локомотив" оказался сильнее (2:0).

Добавим, сегодняшнюю игру рассудит арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.