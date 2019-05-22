18 Сентября 2020
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В Перми заменят льготные проездные

С 1 июля учет льготных поездок в Перми будет организован посредством единой краевой системы, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом говорится в постановлении мэрии о предоставлении льгот на проезд в общественном транспорте.

Отметим, что единая краевая система создается на базе программного обеспечения "Золотая корона" Действующие проездные действующие по системе "Удобный маршрут".

Перевыпуск карт организуют в июле, когда жители обратятся в пункты обслуживания льготных проездных. Добавим, что для оформления проездного допускается использовать бесконтактные карты "МИР", выпущенные банком, интегрированным в единую краевую систему.

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В Перми заменят льготные проездные

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Теги: льготные проездные, проездной билет, поездки, Пермь



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