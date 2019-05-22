В Перми противница общины "Хабад Любавич" попала под "административку"

Против пермячки Татьяны Кротовой, ранее давшей интервью о том, как устроена работа еврейской общины "Хабад Любавич", возбуждено административное дело за "возбуждение ненависти или вражды", хотя ранее следователи не нашли в её словах состава преступления, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, видеоинтервью Татьяна Кротова дала летом 2018 г. В нём она поделилась своими негативными впечатлениями от пребывания в религиозной организации – прежде журналистка работала помощницей раввина Шнеора Залмана Ахарона Дайча, гражданина Израиля, посланника Любавичского ребе в Пермском крае.

Кротова в беседе с Накануне.RU отметила, что ранее сотрудники Следственного комитета, проверив видео, отказали в возбуждении уголовного дела. Однако недавно её снова вызвали "на разговор".

"После того, как сотрудники Следственного комитета отказали в возбуждении дела, меня вызвал другой следователь и сказал, что материалы выделены в отдельное производство – ранее поступило заявление, по которому они проверяют "Хабад". Как мне объяснили в прокуратуре, по итогам проверки "Хабада" административное дело завели на меня", - резюмировала Кротова.