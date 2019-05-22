Суд по "Зимней вишне": 13-летняя пострадавшая рассказала о запертых посетителях магазина

13-летняя потерпевшая по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" рассказала в суде, что охранники ТРЦ при возгорании заперли посетителей.

По ее словам, она находилась с мамой у кассы обувного магазина на втором этаже ТРЦ, когда начался пожар.

"Охранники заперли двери главного и запасного входов, нас не выпускали из магазина, больше они ничего не делали", - сказала девочка, добавив, что позже охранники открыли центральный вход. Об этом сообщает "Интерфакс".

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

16 мая в Кемерове начался судебный процесс по громкому делу. Фигурантов дела обвинили в создании ОПГ.

В СКР ранее заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.