Челябинские министры отчитались о доходах за 2018 год

Исполняющие обязанности министров Челябинской области отчитались о доходах за 2018 год, передает корреспондент Накануне.RU.

И.о. министр министра образования и науки Александр Кузнецов задекларировал доход в размере 6,2 млн руб. В собственности у него квартира и автомобиль Kia Cerato.

Руководитель областного минфина Андрей Пшеницын в прошлом году заработал 3,8 млн руб. Он владеет земельным учатском, двумя квартирами и Land Rover Discovery 4.

По 3,2 млн руб. задекларировали и.о. министры строительства Виктор Тупикин и связи Александр Козлов. В собственности у Тупикина – земельный участок, жилой дом, две квартиры и два гаража. Козлову принадлежат две квартиры, одна из которых находится в совместной собственности с супругой, и гараж.

По 2,7 млн руб. заработали глава регионального минспорта Леонид Одер и и.о. министра тарифного регулирования Татьяна Кучиц. У и.о. министра физической культуры и спорта в собственности земельный участок, жилой дом, Hyundai i 40 и две квартиры в долевой собственности, у Кучиц – две квартиры.

Руководитель министерства социальных отношений Татьяна Никитина задекларировала 2,6 млн руб. Ей принадлежат квартира и Volkswagen Golf.

Глава регионального минздрава Сергей Приколотин отчитался о доходе в 2,5 млн руб. В долевой собственности у него две квартиры и Toyota Highlander.

И.о. министра культуры Алексей Бетехтин заработал 2,4 млн руб. В собственности у него два земельных участка, жилой дом, квартира и Hyundai Santa Fe. 2,3 млн руб. задекларировал глава минимущества Алексей Бобраков. Ему принадлежат квартира и Mitsubishi Pajero Sport.

И.о. министра экологии Сергей Лихачев и глава минэкономразвития Сергей Смольниоков отчитались о доходе в 2,2 млн руб. У Лихачева в собственности квартира, у Смольникова – квартира и BMW X5.

2 млн руб. заработал и.о. министра сельского хозяйства Алексей Кобылин.