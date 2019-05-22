18 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Парубий, Степан Бандера (2016) | Фото: east21c.com

Роспуск Рады будет оспорен в Конституционном суде Украины

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил в Facebook, что роспуск парламента, который своим указом объявил новый президент Владимир Зеленский, назначив досрочные выборы на 21 июля, будет обжалован в Конституционном суде.
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Он написал, что новый гарант начинает свою деятельность с "грубого нарушения конституции". Хотя, как писало Накануне.RU, у Зеленского есть основания распускать Раду.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко тоже обвинил Зеленского в незаконности этих действий. По его мнению, "Зеленский делает, как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС изменил конституцию". Он считает, что Зеленский, пользуясь своим пока высоким рейтингом, хочет "узурпировать власть", захватив парламент.

В то же время Ляшко подчеркнул, что готов к досрочным выборам и пойдет на них. Если же проходной барьер снизят до 3%, то Ляшко почти наверняка попадет в новый парламент.

Напомним, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов уже не сможет остановить его.

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Роспуск Рады будет оспорен в Конституционном суде Украины

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Теги: Украина, Верховная рада



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