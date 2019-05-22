18 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
пенсионерка, травмпункт, Первоуральск, лестница (2019) | Фото: vk.com/ОЧЕВИДЕЦ

Прокуратура оштрафует главного врача травмпункта, откуда уральская пенсионерка выбиралась ползком

Прокуратура Свердловской области возбудила дело об административном правонарушении на главного врача городской больницы Первоуральска, где пенсионерке пришлось выбираться из травмпункта ползком. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, рассмотрение административного дела назначено на 23 мая.

Кроме этого, прокуратура региона внесла представление министру здравоохранения Свердловской области с требованием устранения выявленных нарушений законодательства о социальном обслуживании маломобильных групп населения.

Ранее в сети появилось видео, где пожилая женщина с больной ногой вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице в одном из медицинских учреждений. Сообщалось, что в травмпункте якобы не работает подъемник для маломобильных групп населения. После этого больницу начали проверять различные ведомства.

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что региональный минздрав и прокуратура провели проверку подъемника. В итоге оказалось, что он полностью работоспособен.

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Прокуратура оштрафует главного врача травмпункта, откуда уральская пенсионерка выбиралась ползком

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Теги: травмпункт, Первоуральск, прокуратура, СКР



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