Роскомнадзор проверит информацию об утечке личных данных миллионов пользователей Instagram

Роскомнадзор собирается направить запрос администрации соцсети Instagram в связи с сообщениями о возможной утечке данных этого сервиса. "Роскомнадзор направит соответствующий запрос", - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Ранее стало известно, что утечка может касаться 49 млн учетных записей Instagram. Американские СМИ сообщили, что большая часть "слитых" данных принадлежит аккаунтам знаменитых людей или брендов. В открытом доступе база оказалась размещена на сервисе Amazon.

Это уже не первый подобный скандал с сервисами, принадлежащими компании Facebook, за последнее время. Так, буквально неделю назад в сети появилась информация о хакерах, получающих доступ к персональным данным и вообще всему смартфону пользователя после всего одного звонка в мессенджере WhatsApp. После этого создатель конкурента WhataApp Павел Дуров раскритиковал этот сервис за уязвимость данных пользователей и призвал их переходить на Telegram.