Ипотека 3%, модернизация дорог, доступность коммунальных благ. В Воронеже правительственный десант обсудил госпрограмму развития села

Госпрограмму комплексного развития сельских территорий до 2025 года обсудил накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев на прошедшем в Воронеже заседание правительственной комиссии по вопросам АПК. В заседании приняли участие заместитель председателя Правительства Алексей Гордеев, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, руководители министерств и ведомств, главы ряда регионов. Программу, сопоставимую по масштабу с нацпроектом, готовят к утверждению Правительством 1 июня текущего года.

Медведев объясни, почему документ, который готовит комиссия, так важен для села. "Наши аграрии сегодня не только вернули себе российский продовольственный рынок, но и наращивают экспорт, это тоже всем известно, причем быстрее большинства других отраслей экономики. За прошлый год он увеличился на 20%, если говорить об отношении 2018 года к 2017-му, и достиг 25 млрд долларов. Все прекрасно помнят, что было еще буквально 10 лет назад. Все объемы растут, включая объемы поставок рыбы, морепродуктов, мяса, молока, а по экспорту пшеницы наша страна занимает первое место в мире. Теперь у нас есть новая амбициозная цель – увеличить объем экспорта продукции нашего аграрного сектора до 45 млрд долларов к 2024 году, то есть увеличить его более чем в два раза. Работа большая, но самое главное – ее предстоит выполнять людям, которые живут на селе. В конечном счете и этот экспорт, и развитие аграрных производств нужны для того, чтобы люди, которые живут на селе, жили комфортно, чувствовали себя уверенно, понимали, что у них есть будущее, чтобы молодые специалисты (об этом только что тоже говорил на форуме) оставались работать на селе, в деревне, понимали, что здесь есть возможности для профессионального роста и нормального отдыха. Чтобы была возможность нормально зарабатывать и интересно проводить досуг – заниматься спортом, гулять с детьми, играть на благоустроенных площадках", – сказал Дмитрий Медведев.

Перед заседанием премьер успел побывать в нескольких объектах Рамонского района Воронежской области. "Действительно, хорошая иллюстрация того, как можно обустроить отдых, быт и решать целый ряд других задач в районном центре и деревнях", – отметил глава кабинета министров.

В программу включены ключевые компоненты развития сел: модернизация инфраструктуры; жилье, включая льготную ипотеку (до 3% годовых); льготные кредиты (до 3% годовых) ИП и организациям, производство которых располагается на селе.

"Нам надо государственную программу синхронизировать с национальными проектами и Стратегией пространственного развития страны. Тогда мы можем рассчитывать по-настоящему на комплексный эффект. Программа так и называется – программа комплексного развития сельских территорий", – подытожил глава кабмина.

Министр Патрушев, продолжая заседание, подчеркнул, что основой госпрограммы стали результаты аудита, в ходе которого были проанализированы 133 тыс. сельских населенных пунктов с населением более 37 миллионов человек. Проведенный анализ подтверждает остроту накопившихся проблем, которые в том числе препятствуют росту численности сельского населения России.

По словам Патрушева, до 2025 года финансирование программы составляет 2,288 трлн рублей. В том числе, из средств федерального бюджета – 1,061 трлн рублей, внебюджетные источники – 1,053 трлн рублей, консолидированные бюджеты субъектов – 174 млрд рублей. При этом на первый год реализации госпрограммы запланировано 228 млрд рублей финансирования, в том числе средства федерального бюджета – 79,2 млрд рублей, внебюджетные источники – 132,9 млрд рублей, консолидированные бюджеты субъектов – 16,4 млрд рублей. Реализация госпрограммы также будет способствовать увеличению частных инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте.

В разработанном Минсельхозом проекте новой госпрограммы определены несколько основных целей. Уровень благосостояния селян будет доведен до 80% с текущих 68% (в качестве критерия оценки был взят показатель соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств). Доступ к коммунальным благам на селе вырастет до 50% с 32,5%.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поблагодарил главу кабмина за решение провести Правительственную комиссию на Воронежской земле. "Сельское хозяйство является локомотивом экономики региона. Из общей численности населения области 33% проживают в сельской местности и преимущественно заняты в агропромышленном комплексе, – рассказал Александр Гусев, – Сегодня вы посмотрели, как развивается один из 32-х наших сельских районов. В целом, хотелось бы отметить, что на улучшение социальной сферы села за последние 10 лет направлено 43,3 млрд рублей. Из них в рамках федеральной программы развития сельских территорий – 6,5 млрд рублей. Но, несмотря на принимаемые меры, уровень и качество жизни на селе продолжают оставаться существенно ниже городского. Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий", безусловно, должна придать новый импульс процессу улучшения качества жизни селян и сократить такой разрыв".

Губернатор пояснил, что в регионе запланирована реализация инвестиционных проектов, связанных с развитием отрасли переработки. Такие предприятия будут остро нуждаться в специалистах. Поэтому, по словам Александра Гусева, важно создать условия, которые позволят не только сохранить трудоспособное население в сельской местности, но и привлечь высококвалифицированные молодые кадры.

"Для этого мы должны сделать образ села современным. С целью привлечения и закрепления молодых специалистов на селе необходимо уделить внимание переоснащению технической базы учебных учреждений, капитальному ремонту общежитий, созданию современных студенческих кампусов на базе профильных сельскохозяйственных колледжей. Такое мероприятие уже заложено в федеральный проект "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Однако считаем целесообразным особой акцент сделать на сельскохозяйственных колледжах. В Воронежской области 17 таких учреждений. Для их ремонта и оснащения современным оборудованием требуется более 2,5 млрд рублей. И здесь нам не обойтись без целенаправленной помощи федерального центра. Кроме того, важно обеспечить условия для заинтересованности инвесторов в дальнейшем трудоустройстве студентов на сельхозпредприятия. На территории области имеется положительный опыт внедрения механизмов практико-ориентированного обучения посредством сетевого взаимодействия образовательных организаций и предприятий Воронежской области. Мы готовы его продолжить и существенно расширить", – заверил глава Воронежской области.

Он отметил и еще один важный аспект. Он попросил проработать вопрос о субсидировании первого взноса по ипотеке для врачей, учителей, ветеринаров и прочих сельских специалистов. Первый взнос составляет от 20% стоимости жилья.

Гусев обратил внимание на проблему дорог в регионе: только 7,4 тыс. км из 18,9 тыс. км имеют твердое покрытие, в нормативном состоянии находится только 41%. На ремонт сельских дорог регион направил 2,1 млрд рублей, но региональное мероприятие можно совместить с ведомственной целевой программой "Современный облик сельских территорий" в части ремонта дорог и получить синергетический эффект,отметил губернатор.

Он добавил, что для полноценного развития села сегодня, безусловно, необходимо стимулирование гражданской активности.

"Важно, что в проекте новой Госпрограммы сохранено мероприятие по грантовой поддержке местных инициатив жителей. В Воронежской области уже имеется положительный опыт в этом направлении, – сообщил Александр Гусев, – С 2015 года благодаря средствам областного бюджета воплощаются проекты территориальных общественных самоуправлений. В настоящее время у нас зарегистрировано 1899 ТОСов. Только в прошлом году из регионального бюджета им оказана поддержка в размере 180 млн рублей (это 281 проект)".

В завершение своего выступления губернатор отметил, что за время реализации Федеральной программы устойчивого развития сельских территорий в регионе наработана положительная практика решения проблем на селе.

"Мы поддерживаем комплексный подход, заложенный в новой Госпрограмме, которая позволит решить основные проблемы конкретного населенного пункта. Но для достижения национальных целей на селе, обозначенных Указом Президента страны, необходимо масштабное финансирование Программы. Фактически она должна стать тринадцатым национальным проектом", – резюмировал Александр Гусев.

О социальном развитии села и проекте государственной программы "Развитие сельских территорий", подготовленном Министерством сельского хозяйства РФ по поручению Президента России Владимира Путина, говорили в этот день и на Форуме сельских депутатов партии "Единая Россия".

Вместе с Дмитрием Медведевым, Александром Гусевым, спикером Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым участие в обсуждении вопросов развития сельских территорий приняли более 250 человек, в том числе депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей: фермеры, учителя, врачи, соцработники, депутаты Госдумы, представители министерств и ведомств.

В рамках Форума прошли три панельные дискуссии. Дискуссия "Развитие жилищного строительства на сельских территориях" была посвящена вопросам применения современных подходов к застройке сельских территорий, строительства дополнительного современного жилья, использования многоэтажной застройки и проблемам аварийных домов, дискуссия "Содействие занятости сельского населения" – наиболее эффективным механизмам обеспечения жителей села рабочими местами. На дискуссии "Современный облик сельских территорий" участники Форума обсудили вопросы развития инфраструктуры села, обеспечения газификации и центрального водоснабжения, развития досуговых центров.

Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложения участников Форума сельских депутатов.

Говоря о предложении снизить размер первоначального вноса по льготной ипотеке на селе до 10%, он напомнил, что ранее ипотека, связанная с индивидуальным жилищным строительством, не развивалась.

"Банки – не только ЦБ, но и коммерческие – исходят из того, что такого рода ипотека носит более рисковый характер, поскольку продать сельский дом в случае, если ипотека не гасится, гораздо труднее, чем городскую квартиру. Но это не означает, что наши коллеги из банковской среды должны от этой программы уклоняться. Естественно, такого рода обсуждение мы с коллегами из Центрального банка проведем, имея ввиду и ту идею, которую вы здесь озвучили по первоначальному взносу и его снижению. Здесь надо поискать какой-то выход, имея ввиду и государственные возможности, в ряде случаев просто просубсидировать, допустим, первоначальные траты или посмотреть на некоторые другие формы этой программы. Но в любом случае, сельскохозяйственная жизнь и ипотека на селе должны появиться", – уверен Дмитрий Медведев.

В ответ на предложение увеличить компенсацию затрат на производственную практику до 70%, он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Минсельхозом.

"Я предлагаю применить какую-то гибкую схему. Может быть, установить минимум 30%, а где-то, может, и больше 70. Точно также, как и вопрос, связанный с тем, чтобы затраты по субсидированию соответствующих форм практики и обучения проводить не в течение первого года, а в течение длительного периода. Это может быть и четыре года, и пять лет, и даже, если это необходимо, шесть лет, если речь идет об обучении в магистратуре", – сказал Дмитрий Медведев.

Он также отметил предложение о том, чтобы провести максимально быстрый отбор проектов развития сельских территорий на федеральном и региональном уровнях до 1 октября 2019 года.

"Давайте так и сделаем. Чем быстрее мы сможем это все оформить – тем быстрее программа заработает", – сказал премьер-министр.

Что касается предложения о финансировании госпрограммы комплексного развития сельских территорий по аналогии с нацпроектами – 99% из федерального бюджета и 1% – из регионального, Дмитрий Медведев сказал, что этот вопрос будет проработан.

"В любом случае, найдем какое-то разумное решение, которое будет по силам регионам, и от которого существенно не пострадает федеральный бюджет. Мы должны сохранить отдельный инструмент развития села, сохранить возможности для того, чтобы село развивалось по понятным для всех нас законам. Чтобы жизнь была комфортной, чтобы на селе продолжили оставаться молодые специалисты, чтобы у них было желание вернуться в родное село. Уверен, мы сделаем хорошую программу", – сказал Дмитрий Медведев.