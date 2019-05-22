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Политика Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
санкт-петербург (2014) | Фото: Накануне.ru

Питерцев опрашивают по кандидатам в губернаторы, предлагая вспомнить заслуги одного из них

Специалисты ВЦИОМа проводят в Санкт-Петербурге инициативный опрос горожан по кандидатам на выборах губернатора, при этом в ходе телефонного общения предлагают вспомнить недавние заслуги Александра Беглова, в частности, упоминается ситуация с так называемым "судебным кварталом". Список кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга, исходя из опроса ВЦИОМа, уже изменился, назначение выборов может произойти 31 мая, передает корреспондент Накануне.RU.
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Директор ВЦИОМа Валерий Федоров подтвердил журналистам, что в Санкт-Петербурге действительно проводится опрос по кандидатам на пост губернатора, при этом, подчеркнул спикер, представленный список фамилий кандидатов они сегодня рассматривают как "наиболее вероятный". Среди тех, кого предлагается оценить петербуржцам, врио губернатора Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Олег Капитанов (ЛДПР), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов (депутат Заксобрания). Все остальные потенциальные участники кампании, по мнению экспертов ВЦИОМа, неспособны преодолеть так называемый муниципальный фильтр и не будут допущены до участия в выборной кампании. Это касается, например, и такого потенциально сильного кандидата, как экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева, которая ранее заявляла о своем желании побороться за кресло руководителя Смольного.

Как отметили собеседники "Фонтанки.ру", при проведении опроса петербуржцам задают несколько вопросов о кандидатах, выясняя степень их известности. В частности, предлагают вспомнить заслуги Александра Беглова, напоминая о его инициативе обустроить в городе парк развлечений по типу московского Зарядья вместо планировавшегося на этом месте ранее "судебного квартала". Как известно, с этой инициативой Беглов обратился к Владимиру Путину и получил полное одобрение главы государства под телекамеры.

Добавим, что на сегодняшний день нет никакой ясности с тем, каким именно образом собирается баллотироваться "кандидат Кремля" Александр Беглов, к слову, пока он публично не заявлял и о своем желании участвовать в выборах. Хотя был назначен врио еще осенью прошлого года и по факту ведет кампанию именно с этого времени. В случае самовыдвижения кандидату на пост губернатора Санкт-Петербурга по закону необходимо заручиться поддержкой 160 муниципальных депутатов, плюс представить в избирательную комиссию подписи 76 тыс. избирателей.

Впрочем, видимо, все это кандидат Беглов с легкостью преодолеет. Спикер и лидер "единороссов" в Законодательном собрании города Вячеслав Макаров уже заявил, что фракция и партия готовы поддержать выдвижение Беглова в любом случае, даже если он примет решение идти на выборы самовыдвиженцем.

Ранее Накануне.RU рассказывало о возможности второго тура на выборах в Северной столице, что не устраивает чиновников Администрации президента и, наверное, самого Александра Беглова.

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Теги: Александр Беглов, Владимир Бортко, Олег Капитанов, Надежда Тихонова, Михаил Амосов, Вячеслав Макаров, Оксана Дмитриева, Валерий Федоров, ВЦИОМ, опросы, муниципальный фильтр



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