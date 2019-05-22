18 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Дмитрий Осипов, пресс-секретарь губернатора Тюменской области (2018) | Фото: Накануне.RU

"Год совместной работы - целая жизнь". Глава Тюменской области выразил соболезнования семье своего пресс-секретаря

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семье скоропостижно скончавшегося своего пресс-секретаря Андрея Осипова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в соцсети глава региона отметил, что многие новости, о которых писали все СМИ и читала вся область, начинались с блокнота Осипова.

"Год совместной работы, кажется, это немного, а когда вспоминаешь, похоже на целую жизнь. За это короткое время где только вместе с ним мы ни побывали, в каких только ситуациях ни оказывались. Андрей всегда был на высоте. Настоящий профессионал, настоящий русский интеллигент. Открытый, честный, дружелюбный, всегда готовый помочь, с тонким чувством юмора. Андрей, тебя будет не хватать. Искренние соболезнования родным и близким", - отметил губернатор.

Дмитрий Осипов, пресс-секретарь губернатора Тюменской области(2018)|Фото: Накануне.RU

Ранее соболезнования семье Осипова выразили в региональном отделении партии власти. В его пресс-службе Накануне.RU сообщили, что "высокий профессионализм Осипова, его порядочность, преданность делу вызывали неизменное искреннее уважение".

Напомним, пресс-секретарь Александра Моора умер 21 мая в возрасте 40 лет. В последнее время он болел.

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"Год совместной работы - целая жизнь". Глава Тюменской области выразил соболезнования семье своего пресс-секретаря

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Теги: Андрей Осипов, пресс-секретарь, губернатор Тюменской области



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Ранее 21.05.2019 19:16 Мск Умер пресс-секретарь губернатора Тюменской области Андрей Осипов

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