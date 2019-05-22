Нарышкин рассказал о возможности личных встреч с руководством спецслужб США

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о возможности личных встреч с руководством спецслужб США.

Он напомнил, что около года назад бывший глава ЦРУ Майкл Помпео регулярно поддерживал с ним контакты. По его словам, проводились личные встречи и визиты, а также переговоры по телефону.

"Я не исключаю, что мы возобновим взаимодействие на самом высоком уровне, личные встречи - это очень возможно", - цитирует Сергея Нарышкина "Интерфакс".

Он добавил, что отношения со спецслужбами и разведками других стран у СВР никогда не прекращались, в том числе и с американским ЦРУ.

Напомним, недавно Нарышкин заявил, что Запад во главе с США готовит военную операцию в Венесуэле.