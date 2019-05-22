18 Сентября 2020
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нарышкин сергей евгеньевич председатель государственной думы рф (2016) | Фото: Накануне.ru

Нарышкин рассказал о возможности личных встреч с руководством спецслужб США

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о возможности личных встреч с руководством спецслужб США.
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Он напомнил, что около года назад бывший глава ЦРУ Майкл Помпео регулярно поддерживал с ним контакты. По его словам, проводились личные встречи и визиты, а также переговоры по телефону.

"Я не исключаю, что мы возобновим взаимодействие на самом высоком уровне, личные встречи - это очень возможно", - цитирует Сергея Нарышкина "Интерфакс".

Он добавил, что отношения со спецслужбами и разведками других стран у СВР никогда не прекращались, в том числе и с американским ЦРУ.

Напомним, недавно Нарышкин заявил, что Запад во главе с США готовит военную операцию в Венесуэле.

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Нарышкин рассказал о возможности личных встреч с руководством спецслужб США

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Теги: Нарышкин, спецслужбы, США



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