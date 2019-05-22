Начальник склада Южно-Уральской "железки" подозревается в получении взяток

Следователи в Челябинске возбудили уголовное дело в отношении начальника склада Южно-Уральской железной дороги по трем эпизодам получения взяток.

Следствие считает, что мужчина получал от фирм взятки за отгрузку со склада товарно-материальных ценностей, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Для отгрузки начальник не законно использовал технику и рабочих. Размер взяток составил около 46 тыс. руб.

Сейчас уже допрошены свидетели, осмотрены помещения.