Директор Эрмитажа считает, что "современного искусства" не существует

Дискуссии о ценности современного искусства могут остаться в прошлом – директор знаменитого Эрмитажа Михаил Питоровский, например, вообще считает, что такой категории искусства не существует. Все произведения или останутся в веках, или забудутся и не будут признаны.

"Я вообще считаю, что современного искусства не существует. Есть искусство сегодняшнего дня, которое останется или не останется в истории. А из того, что остается, выстраивается прямая линия истории искусства", - цитируют "Известия" Пиотровского, открывшего на венецианской арт-биеннале российский павильон. Кстати, для Эрмитажа, курирующего отечественную экспозицию в этом году, такой опыт в новинку "на выставке современного искусства, где много своих выкрутасов и особенностей".