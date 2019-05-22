18 Сентября 2020
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пиотровский михаил борисович директор государственного эрмитажа (2010) | Фото: Накануне.ru

Директор Эрмитажа считает, что "современного искусства" не существует

Дискуссии о ценности современного искусства могут остаться в прошлом – директор знаменитого Эрмитажа Михаил Питоровский, например, вообще считает, что такой категории искусства не существует. Все произведения или останутся в веках, или забудутся и не будут признаны.

"Я вообще считаю, что современного искусства не существует. Есть искусство сегодняшнего дня, которое останется или не останется в истории. А из того, что остается, выстраивается прямая линия истории искусства", - цитируют "Известия" Пиотровского, открывшего на венецианской арт-биеннале российский павильон. Кстати, для Эрмитажа, курирующего отечественную экспозицию в этом году, такой опыт в новинку "на выставке современного искусства, где много своих выкрутасов и особенностей".

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Директор Эрмитажа считает, что "современного искусства" не существует

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Теги: михаил пиотровский, эрмитаж, современное искусство



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