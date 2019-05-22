Полпред - о конфликте по храму: Надо больше площадок для обсуждений, важно обращаться к интернету

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов впервые после крупных протестов на месте строительства храма святой Екатерины выразил отношение к конфликту. Сегодня в полпредстве проходит совещание по межнациональным отношениям с участием заместителя руководителя Администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, передает корреспондент Накануне.RU.

Цуканов отметил рост числа конфликтов вокруг строительства крупных сооружений. По его словам, как правило, они поддерживаются и нагнетаются представителями различных групп, включая деструктивно настроенные силы. И любые такие действия "будут получать адекватную правовую оценку".

Он возложил ответственность за прогнозирование таких конфликтов на региональные и муниципальные органы власти. При этом особое значение для профилактики экстремизма приобретает информационная среда: традиционные СМИ, но прежде всего интернет-пространство, блогосфера, социальные сети.

На мероприятии присутствуют губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Губернатор отметил, что все меры по храму приняты, организован диалог.

Цуканов снова взял слово и вернулся к теме. По его словам, он не слышал, чтобы люди выступали именно против строительства храма, в первую очередь они были за сквер. "Это не конфликт РПЦ и общества", - отметил Цуканов.

Как считает полпред, когда речь идет о выборе площадок под строительство культовых сооружений, необходимо предлагать больше площадок, проводить больше обсуждений. Цуканов пообещал на следующей неделе снова встретиться с Куйвашевым.

Напомним, протесты в Екатеринбурге начались 13 мая после установки забора на месте строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы в центре города.