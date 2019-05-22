США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400
Вашингтон дает Анкаре последний срок немногим более двух недель, чтобы отказаться от покупки у России ЗРК С-400 "Триум", сообщает телеканал CNBC.
В Госдепе подчеркнули, что Турция столкнется с реальными и негативными последствиями, если завершит процедуру получения С-400.
По словам представителя ведомства, если Анкара будет упорствовать в отношении российских зенитных комплексов, ее уберут из программы F-35. Но при этом туркам придется рассчитаться за ту сотню истребителей, которую они заказали, хотя они ее и не получили, пишет Regnum.
Напомним, в прошлом месяце турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершенности вопроса покупки С-400, которые будут поставлены в страну в июле текущего года.
Ранее стало известно, что американские власти отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35. Власти США пошли на такой шаг из-за покупки турецкими властями российских систем ПВО С-400.