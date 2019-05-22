АП обратила внимание на межнациональные отношения на Урале и вовлечение молодежи в протесты

Руководитель Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов сделал в Екатеринбурге ряд заявлений, касающихся особенностей государственной межнациональной политики, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Федеральный чиновник участвует в семинаре-совещании, посвященном практике и задачах региональных органов исполнительной власти Уральского федерального округа (УрФО), по реализации стратегии государственной национальной политики России до 2025 года. В своём выступлении он, в частности, отметил необходимость объединения усилий местных, региональных и федеральных властей для сохранения межнационального мира и согласия. Это взаимодействие должно проходить в рамках задач, сформулированных в стратегии, в которой учтены многие предложения, поступившие из регионов, определены желаемые результаты.

Вторым важным моментом Магомедов назвал принятый федеральный закон о национальных языках в РФ, вызвавший широкое обсуждение в парламенте, но в итоге документ был деполитизирован и теперь не противоречит Конституции.

"Всегда можно найти правильные формулировки, если постараться учесть мнение людей", - сказал Магомедов и обратился к собравшимся, среди которых были руководители всех субъектов, входящих в УрФО, с просьбой не ослаблять внимание к проблеме сохранения родных языков при обеспечении приоритета государственного - русского языка.

Отдельно чиновник остановился на новой концепции государственной миграционной политики, которой занимается Федеральное агентство по делам национальностей. По его словам, миграционные потоки компенсируют местные трудовые ресурсы, поэтому не редкость - конфликты на этой почве. Так, в УрФО 40% местного населения раздражены поведение мигрантов, которые не учитывают особенностей среды, в которую они попали. Магомедов отметил, что таких приезжих следует социализировать и адаптировать, но не в диаспоры, а в многонациональное российское общество.

При этом статистика показывает, что в целом по России 79,1% оценивает положительно национальную политику государства, по УрФО эти показатели выше в Тюменской, Курганской областях и ЯНАО, ниже в ХМАО, но там наблюдается хорошая динамика роста толерантности - очевидно, сказывается работа региональной власти. Магомедов убеждён, что помочь сохранить стабильные межнациональные отношения должны квалифицированные специалисты не только на региональном, но, прежде всего, на муниципальном уровне. Тревогу в АП вызывает то, что в Челябинской и Свердловской областях граждане затрудняются оценить работу чиновников в этой сфере.

"Люди не знают о нашей работе", - констатировал чиновник и далее развил мысль о том, что не следует стремиться за "красивой" отчётностью, а позитивные тенденции не должны создавать благодушие. И призвал обратить внимание на внешние вызовы, характерные для УрФО и России в целом, когда в угоду политике молодежь пытаются вовлечь в незаконную деятельность (здесь был упомянут Екатеринбург с его скандалом вокруг храма и сквера), а также на противодействие радикальным исламистам, которые приезжают из Средней Азии.

Поддержку коренных малочисленных народов Севера Магомедов назвал особенностью УрФО, напомнив, что это направление теперь следует рассматривать в разрезе освоения Арктики.