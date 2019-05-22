Певец Джастин Бибер подался в бизнес – хочет заработать на веганах

Месяц назад жена Джастина Бибера Хэйли Болдуин подала заявку на регистрацию торговой марки "Bieber Beauty". И вот теперь парочка начинает выпуск собственной продукции. Как сообщает People, семья начнет с выпуска натуральных дезодорантов с названием Here+Now.

Издание сообщает, что дезодорант от Бибера будет веганским, то есть изготовлен из растительных ингредиентов и без жестокого обращения (если вообще можно представить жестокое обращение при добыче растительных ингредиентов). Сообщается, что певец лично участвовал в разработке, начиная упаковкой и заканчивая ароматом и названием. Рекламировать товар артист тоже будет сам, он уже начал: опубликовал фото с обнаженным торсом

Эксперты считают, что сам по себе дезодорант от Бибера вполне может пользоваться спросом – его аудитория вполне себе пользуется подобными продуктами, а вот на счет веганской составляющей есть сомнения: обычно об окружающем мире люди начинают задумываться позже того возраста, в каком слушают песни Джастина.